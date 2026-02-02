Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков вече е част от първенството на Саудитска Арабия. Той премина от Левски в Ал-Таавон, който е пети в местния шампионат. Новият му клуб обяви привличането му малко преди затварянето на трансферния прозорец. Петков е подписал договор за 2.5 години, а в контракта има опция за удължаването му с още една година.

В Саудитска Арабия Марин Петков ще има възможност да се изправи срещу някои от най-големите звезди на световния футбол като Кристиано Роналдо, Карим Бензема и Садио Мане. Ал-Таавон не е сред клубовете, които разполагат с големи имена и харчат огромни суми, но точно заради това представянето на тима този сезон е отлично. Най-скъпият футболист на тима е Муса Бароу, който играе там от 2023 г., когато бе привлечен от Болоня.

От Левски също потвърдиха трансфера с послание: "Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК "Левски" благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи."

22-годишният играч има почти 200 мача за "сините", като дебютира за своя роден тим през сезон 2019/2020 г. Той има 22 мача и 3 гола за националния отбор на България, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 двубоя и е вкарал 2 попадения.