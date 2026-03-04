Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Отборите на Черно море и Арда се изправят един срещу друг в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича“ е с начален час 16:00 и ще бъде ръководена от Кристиян Колев.

Двата отбора влизат с различни настроения в срещата. Черно море не познава вкуса на победата от подновяването на шампионата, като „моряците“ допуснаха загуба през уикенда от Добруджа и така тимът остана на 4 точки от четворката. Илиан Илиев не беше никак доволен след мача и намекна за оставка, но от Черно море публикуваха специален пост в социалните мрежи с който разсеяха слуховете, че старши треньорът може да напусне.

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Арда от своя страна влиза в двубоя с настроение след като постигна минимална победа срещу Спартак (Варна) в последния кръг и след поражението от ЦСКА, в последните си 3 срещи не познава вкуса на загубата. Това отреди и място на възпитаниците на Александър Тунчев в осмицата, като тимът от Кърджали е с 3 точки повече от 9-ия Ботев (Враца) във временното класиране.

За двубоят във Варна Илиан Илиев няма да може да разчита на Ертан Томбак, който получи червен картон в последната срещата. Александър Тунчев също има проблеми с наказани футболисти и няма да може да разчита на Вячеслав Велев, който също получи червен картон през последния кръг.

Вчерашния празничен ден беше по-специален за Черно море. Варненският клуб празнува 113 години от създаването си.

113 години Черно море!

Двата тима вече се изправиха един срещу друг в първенството, като през есента Черно море стигна до минимален успех в Кърджали. В края на годината обаче Арда си го върна на своя съперник отстранявайки го от Купата на България в осминафинална среща с 3:0 във Варна.