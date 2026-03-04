Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 1487
  • 4

Отборите на Черно море и Арда се изправят един срещу друг в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича“ е с начален час 16:00 и ще бъде ръководена от Кристиян Колев.

Двата отбора влизат с различни настроения в срещата. Черно море не познава вкуса на победата от подновяването на шампионата, като „моряците“ допуснаха загуба през уикенда от Добруджа и така тимът остана на 4 точки от четворката. Илиан Илиев не беше никак доволен след мача и намекна за оставка, но от Черно море публикуваха специален пост в социалните мрежи с който разсеяха слуховете, че старши треньорът може да напусне.

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Арда от своя страна влиза в двубоя с настроение след като постигна минимална победа срещу Спартак (Варна) в последния кръг и след поражението от ЦСКА, в последните си 3 срещи не познава вкуса на загубата. Това отреди и място на възпитаниците на Александър Тунчев в осмицата, като тимът от Кърджали е с 3 точки повече от 9-ия Ботев (Враца) във временното класиране.

За двубоят във Варна Илиан Илиев няма да може да разчита на Ертан Томбак, който получи червен картон в последната срещата. Александър Тунчев също има проблеми с наказани футболисти и няма да може да разчита на Вячеслав Велев, който също получи червен картон през последния кръг.

Вчерашния празничен ден беше по-специален за Черно море. Варненският клуб празнува 113 години от създаването си.

113 години Черно море!
113 години Черно море!

Двата тима вече се изправиха един срещу друг в първенството, като през есента Черно море стигна до минимален успех в Кърджали. В края на годината обаче Арда си го върна на своя съперник отстранявайки го от Купата на България в осминафинална среща с 3:0 във Варна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

  • 4 март 2026 | 03:51
  • 812
  • 0
Арангелов: Влязохме с прекалено голям респект, очаквам победа над Черно море

Арангелов: Влязохме с прекалено голям респект, очаквам победа над Черно море

  • 3 март 2026 | 21:00
  • 2046
  • 0
Балтанов: Можем да играем и по-добър футбол

Балтанов: Можем да играем и по-добър футбол

  • 3 март 2026 | 20:51
  • 1614
  • 1
Емерсон: Благодаря на Бог за победата!

Емерсон: Благодаря на Бог за победата!

  • 3 март 2026 | 20:45
  • 1359
  • 2
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 36487
  • 24
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 24418
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 1738
  • 13
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 24418
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 50412
  • 161
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 34914
  • 40
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 16803
  • 1