Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Легендарният нападател Любослав Пенев е потърсил по телефона своя бивш съотборник от Валенсия Фернандо Хинер. Днес президент на асоциацията на ветераните на клуба от "Естадио Местая", Хинер разказа за разговора в интервю за "Ла Банда де Апунт", цитирано от "Марка". Както е известно, Пенев се лекува от рак на бъбреците. След първоначален престой в специализирана клиника в Германия, той вече продължава лечението си в България. Междувременно асоциацията на ветераните на "прилепите", заедно с други организации, стартира кампания за набиране на средства в негова подкрепа.

"В понеделник телефонът ми звънна и видях име, което не очаквах. Много се развълнувах. Чух гласа му. Благодари ми многократно – десет пъти", споделя бившият испански национал. По думите му "Ел Голеадор" е изразил признателност за подкрепата и е бил откровен за сериозността на ситуацията. "Каза ми: Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, което правите. В деликатна ситуация съм. Ще бъде трудно. Лечението ще е дълго и все още имам нужда от помощ".

Хинер признава, че гласът на българската легенда звучал дрезгаво, но въпреки това настроението му било добро. Първата медицинска процедура е преминала успешно, а в момента се обсъждат следващите стъпки в терапията. "Той е в добро настроение и е решен да живее. Осъзнава напълно през какво преминава и е благодарен. Но знае, че лечението ще бъде продължително и много скъпо. Ние сме зад него от първия ден, както и Атлетико Мадрид", допълва бившият съотборник на Любо.

Новината за заболяването на Пенев стана публична в началото на декември. Редица негови бивши клубове, сред които и ЦСКА, организираха кампании в подкрепа на лечението му. През януари славният реализатор се завърна в София със специализиран медицински самолет, осигурен от собственика на 31-кратните шампиони Валтер Папазки.