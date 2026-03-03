Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 6244
  • 0

Легендарният нападател Любослав Пенев е потърсил по телефона своя бивш съотборник от Валенсия Фернандо Хинер. Днес президент на асоциацията на ветераните на клуба от "Естадио Местая", Хинер разказа за разговора в интервю за "Ла Банда де Апунт", цитирано от "Марка". Както е известно, Пенев се лекува от рак на бъбреците. След първоначален престой в специализирана клиника в Германия, той вече продължава лечението си в България. Междувременно асоциацията на ветераните на "прилепите", заедно с други организации, стартира кампания за набиране на средства в негова подкрепа.

"В понеделник телефонът ми звънна и видях име, което не очаквах. Много се развълнувах. Чух гласа му. Благодари ми многократно – десет пъти", споделя бившият испански национал. По думите му "Ел Голеадор" е изразил признателност за подкрепата и е бил откровен за сериозността на ситуацията. "Каза ми: Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, което правите. В деликатна ситуация съм. Ще бъде трудно. Лечението ще е дълго и все още имам нужда от помощ".

Хинер признава, че гласът на българската легенда звучал дрезгаво, но въпреки това настроението му било добро. Първата медицинска процедура е преминала успешно, а в момента се обсъждат следващите стъпки в терапията. "Той е в добро настроение и е решен да живее. Осъзнава напълно през какво преминава и е благодарен. Но знае, че лечението ще бъде продължително и много скъпо. Ние сме зад него от първия ден, както и Атлетико Мадрид", допълва бившият съотборник на Любо.

Новината за заболяването на Пенев стана публична в началото на декември. Редица негови бивши клубове, сред които и ЦСКА, организираха кампании в подкрепа на лечението му. През януари славният реализатор се завърна в София със специализиран медицински самолет, осигурен от собственика на 31-кратните шампиони Валтер Папазки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 897
  • 3
Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 14841
  • 43
Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

  • 3 март 2026 | 15:32
  • 955
  • 0
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 29939
  • 48
Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

  • 3 март 2026 | 15:22
  • 972
  • 0
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 21191
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 20650
  • 22
Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 15174
  • 33
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 3 март 2026 | 21:01
  • 793
  • 0
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 23043
  • 58
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 29939
  • 48