Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома се подсили с крило от Байерн (Мюнхен)

Рома се подсили с крило от Байерн (Мюнхен)

  • 2 фев 2026 | 22:42
  • 280
  • 0
Рома се подсили с крило от Байерн (Мюнхен)

Рома обяви на официалния си уебсайт подписването на договор с крилото на Байерн (Мюнхен) Браян Сарагоса, който игра като преотстъпен за Селта (Виго) по-рано този сезон.

Споразумението за наем на играча с италианския клуб е до края на текущия сезон и включва опция за закупуване. Той ще носи номер 97 за новия си отбор.

В 26 мача този сезон Сарагоса е отбелязал два гола и е дал четири асистенции. Договорът му с мюнхенския клуб е до лятото на 2029 г.

Според Transfermarkt, текущата пазарна стойност на Сарагоса е 10 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 2217
  • 1
Краковия и Минчев се доближават до лидерите

Краковия и Минчев се доближават до лидерите

  • 2 фев 2026 | 22:04
  • 360
  • 0
Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

  • 2 фев 2026 | 21:35
  • 1727
  • 0
Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас с рекорден трансфер

  • 2 фев 2026 | 21:33
  • 1934
  • 1
Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече австрийски национал

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 588
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 91843
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 91843
  • 18
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 35643
  • 206
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 9199
  • 100
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 37855
  • 106
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 11261
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 14576
  • 30