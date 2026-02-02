Рома се подсили с крило от Байерн (Мюнхен)

Рома обяви на официалния си уебсайт подписването на договор с крилото на Байерн (Мюнхен) Браян Сарагоса, който игра като преотстъпен за Селта (Виго) по-рано този сезон.

Споразумението за наем на играча с италианския клуб е до края на текущия сезон и включва опция за закупуване. Той ще носи номер 97 за новия си отбор.

В 26 мача този сезон Сарагоса е отбелязал два гола и е дал четири асистенции. Договорът му с мюнхенския клуб е до лятото на 2029 г.

Според Transfermarkt, текущата пазарна стойност на Сарагоса е 10 милиона евро.

Снимки: Gettyimages