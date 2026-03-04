Нюкасъл ще се опита да спре възхода на Манчестър Юнайтед

Нюкасъл и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от поредния кръг на Премиър лийг довечера от 22:15 часа. Двубоят на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" ще бъде ръководен от Питър Банкс, който ще има отговорната задача да държи под контрол страстите в този важен сблъсък между два от емблематичните отбори в английския футбол.

Манчестър Юнайтед се намира във възход, заемайки третото място с 51 точки след 28 изиграни мача. "Червените дяволи" са с голова разлика 50:38 и играят все по-силно под ръководството на Майкъл Карик. Юнайтед подобри представянето си като домакин и вече натрупа 30 точки на "Олд Трафорд".



Нюкасъл се намира на 13-то място с 36 точки. "Свраките" имат голова разлика 40:42 и не се намират в добър период, но в същото време са с реални шансове да се изкачат в подреждането. Като гост Нюкасъл е спечелил само 13 точки от 14 мача.

Нюкасъл идва с колебливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. "Свраките" претърпяха поражение от Евертън с 2:3 в най-скорошния си мач от Премиър лийг, но преди това постигнаха победа над Карабах с 3:2 в Шампионската лига и се класираха за осминафиналите. Отборът загуби от Манчестър Сити с 1:2 в първенството, но впечатли с разгромна победа като гост срещу Карабах с 6:1. Тимът също така елиминира Астън Вила във ФА Къп с 3:1.



Манчестър Юнайтед е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Червените дяволи" победиха Кристъл Палас с 2:1 и Евертън с 1:0, завършиха наравно с Уест Хам 1:1 и надделяха над Тотнъм с 2:0 и Фулъм с 3:2.

Нюкасъл е сериозно засегнат от контузии, като ключови играчи като Бруно Гимараеш и Фабиан Шер отсъстват от състава. Особено тежка е загубата на бразилския полузащитник, който е двигателят на отбора в средата на терена. Под въпрос е и участието на Ник Волтемаде, който страда от заболяване. Сандро Тонали трябва да поеме лидерската роля в полузащитата.



Манчестър Юнайтед също има проблеми с контузии, като Матайс де Лихт, Мейсън Маунт и Патрик Доргу са извън строя. Под въпрос е участието на трима ключови защитници – Лисандро Мартинес, Хари Магуайър и Люк Шоу, което може да създаде проблеми в отбранителната линия. Казeмиро ще бъде на разположение и се очаква да бъде основен фактор в средата на терена.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Манчестър Юнайтед победи Нюкасъл с 1:0 на "Олд Трафорд". Преди това, през април 2025 г., Нюкасъл постигна убедителна победа с 4:1 на своя стадион.



Историята на последните пет срещи между двата отбора показва равновесие – Нюкасъл има три победи, а Манчестър Юнайтед две.

Снимки: Gettyimages