  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 475
  • 0

От Астън Вила ще пратят под наем до края на сезона крилото Самуел Айлинг-Джуниър в Пиза, където играе българският национал Росен Божинов, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

За 22-годишния англичанин това ще бъде четвърто поредно преотстъпване, откакто бирмингамци го привлякоха от Ювентус през лятото на 2024-та за 14 млн. евро. През миналата кампания той игра първо в Болоня, а след това и в Мидълзбро. Първата част от този сезон пък Айлинг-Джуниър прекара отново в Чемпиъншип, но с екипа на Уест Бромич. За “дроздовете” той записа 24 мача, в които отбеляза един гол.

Снимки: Gettyimages

