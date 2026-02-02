Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

От Астън Вила ще пратят под наем до края на сезона крилото Самуел Айлинг-Джуниър в Пиза, където играе българският национал Росен Божинов, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

За 22-годишния англичанин това ще бъде четвърто поредно преотстъпване, откакто бирмингамци го привлякоха от Ювентус през лятото на 2024-та за 14 млн. евро. През миналата кампания той игра първо в Болоня, а след това и в Мидълзбро. Първата част от този сезон пък Айлинг-Джуниър прекара отново в Чемпиъншип, но с екипа на Уест Бромич. За “дроздовете” той записа 24 мача, в които отбеляза един гол.

🚨 Samuel Iling Junior is set to leave West Brom to join Pisa in Italy.



✍️ - [@SportsPeteO] #avfc | #wba pic.twitter.com/Cxh4xUTmlv — 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 (@TotalVilla_) February 2, 2026

