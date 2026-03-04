Астън Вила посреща Челси в пряк дуел за топ 4

Астън Вила и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Вила Парк" ще започне в 21:30 часа. Срещата ще бъде ръководена от рефера Джарет Джилет. Този сблъсък се очертава като ключов в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Астън Вила заема четвъртата позиция в Премиър лийг с 51 точки след 28 изиграни мача. Тимът на Унай Емери е отбелязал 38 гола и е допуснал 30, а на собствен терен е завоювал 29 точки, което му отрежда 4-то място в класиранетопо този показател.



Челси има с 6 точки по-малко, а головата разлика на "сините" е 49:33. Отборът на Лиъм Росиниър е сравнително силен голст с 22 точки далеч от "Стамфорд Бридж".

Астън Вила преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, две равенства и две загуби. Тимът на Унай Емери загуби последния си мач срещу Уулвърхамптън (0:2) на 27 февруари, а преди това завърши наравно с Лийдс (1:1). Вила отпадна от ФА Къп след загуба от Нюкасъл (1:3), но преди това успя да победи Брайтън (1:0). Месец февруари започна с равенство срещу Борнемут (1:1).



От своя страна, Челси също не е в най-добрата си форма с една победа, две равенства и две загуби в последните пет мача. "Сините" загубиха от Арсенал (1:2) на 1 март, а преди това завършиха наравно с Бърнли (1:1). Челси постигна убедителна победа над Хъл Сити (4:0) в турнира за ФА Къп, а преди това завърши наравно с Лийдс (2:2). Месец февруари стартира с победа над Уулвърхамптън (3:1).

Астън Вила е с множество контузени играчи, като пет ключови футболисти ще пропуснат мача. Сред тях са капитанът Джон Макгин, както и важните халфове Юри Тилеманс и Бубакар Камара. Харви Елиът също е извън строя поради контузия. Въпреки това, звездата на отбора Морган Роджърс е на разположение и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Челси.



"Сините" също имат проблеми с контузии, като четирима играчи са извън строя, включително младият талант Естевао и защитникът Ливай Колуил. Педро Нето ще пропусне мача поради наказание, а Марк Кукурея е под въпрос. Добрата новина за Челси е, че Жоао Педро е на линия и се очаква да води атаката на отбора.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Астън Вила победи Челси като гост с 2:1. По-рано през същата година, на 22 февруари 2025 г., Вила отново надделя над "сините" с 2:1, но този път на собствения си стадион.



На 1 декември 2024 г. Челси победи Вила с 3:0 в Лондон. Общо в последните пет срещи между двата отбора балансът е изравнен - по две победи и едно равенство.

Снимки: Gettyimages