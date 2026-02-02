Популярни
  Sportal.bg
  2. Селтик
  Нотингам отправи трета оферта за играч на Селтик

Нотингам отправи трета оферта за играч на Селтик

  2 фев 2026 | 18:38
  • 579
  • 0
Нотингам отправи трета оферта за играч на Селтик

Нотингам отправи трета оферта за халфа на Селтик Арне Енгелс. Тя включва твърда сума от 20 милиона лири и 5 милиона в бонуси. "Детелините" обмислиха предложението за рекордната си покупка, но бързо го отказаха. Преди това те отхвърлиха две оферти за 22-годишния играч, като предишната бе на обща стойност 17.3 милиона.

Селтик нямаше планове да се разделя с Енгелс през януарския трансферен прозорец. Мениджърът Мартин О'Нийл наскоро заяви, че се надява клубът да отхвърли всякакви оферти за футболиста. Енгелс бе привлечен от Аугсбург за 11 милиона лири през лятото на 2024 г. Той има договор с "детелините" за още две години и половина.

Снимки: Imago

