Артета потвърди, че Арсенал активно търси заместник на Мерино

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призна, че клубът активно търси евентуален заместник на Микел Мерино в оставащите часове до затварянето на трансферния прозорец. Испанският халф получи фрактура и трябва да се подложи на операция, а по-рано днес се появиха информации, че "топчиите" са проявили интерес към звездата на Нюкасъл Сандро Тонали.

"Получихме новината за контузията на Мерино преди няколко дни. Итън Нуанери също замина за Марсилия. Винаги сме активни по време на трансферните прозорци. Активно търсим варианти - ще се опитаме да намерим решение, но ако не го направим, ще продължим по същия начин, както сега", заяви Артета.

Испанецът добави, че все още не знае дали Букайо Сака, който получи контузия на загрявката преди мача с Лийдс в събота, ще бъда на разположение за утрешния полуфинал за "Карабао Къп" срещу Челси.

"Трябва да изчакаме. Днес той беше по-добре, но трябва да изчакаме и да видим как ще реагира и ще вземем решение. Не изглежда да е нещо твърде сериозно, ще видим дали ще бъде на разположение за утре, или през уикенда.“

"Утре имаме домакинското предимство, но ни предстои много работа, за да можем да победим този наистина добър отбор на Челси. Всеки отбор има свои собствени качества. Мисля, че Лиъм върши невероятна работа. Мачът има много специфичен контекст", добави Артета по адрес на утрешния мач.