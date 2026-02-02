Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Лекарите на Милан правят допълнителни изследвания на Матета

Лекарите на Милан правят допълнителни изследвания на Матета

  • 2 фев 2026 | 11:08
  • 1172
  • 0
Лекарите на Милан правят допълнителни изследвания на Матета

Трансферът на Жан-Филип Матета от Кристъл Палас в Милан все още не е сигурен, въпреки че лондончани приеха офертата на италианския клуб от 35 милиона евро и същевременно договориха заместник на французина в лицето на Йорген Странд Ларсен. "Росонерите" обаче все още не са решили дали днес ще финализират трансфера. Тази сутрин лекари от щаба на Милан правят допълнителни изследвания на нападателя, след като вчера на първоначалните прегледи са се появили някои съмнения за проблеми в коляното на играча .

Ръководството на Милан искаше и да се раздели с Кристофър Нкунку преди да вземе Матета, но бившият нападател на Челси не иска да напуска. В момента обаче не това изглежда голямата пречка за трансфера на нападателя на Кристъл Палас. По-важното е клубните доктори на "росонерите" да се убедят, че здравословното състояние на Матета е добро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24398
  • 6
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 5746
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2505
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 3105
  • 2
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2725
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24398
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8213
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11606
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5168
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1250
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43881
  • 26