Лекарите на Милан правят допълнителни изследвания на Матета

Трансферът на Жан-Филип Матета от Кристъл Палас в Милан все още не е сигурен, въпреки че лондончани приеха офертата на италианския клуб от 35 милиона евро и същевременно договориха заместник на французина в лицето на Йорген Странд Ларсен. "Росонерите" обаче все още не са решили дали днес ще финализират трансфера. Тази сутрин лекари от щаба на Милан правят допълнителни изследвания на нападателя, след като вчера на първоначалните прегледи са се появили някои съмнения за проблеми в коляното на играча .

Ръководството на Милан искаше и да се раздели с Кристофър Нкунку преди да вземе Матета, но бившият нападател на Челси не иска да напуска. В момента обаче не това изглежда голямата пречка за трансфера на нападателя на Кристъл Палас. По-важното е клубните доктори на "росонерите" да се убедят, че здравословното състояние на Матета е добро.