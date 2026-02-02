Адемола Луукман вече е футболист на Атлетико

Атлетико Мадрид потвърди за постигнато споразумение с Аталанта относно привличането на нигерийския нападател Адемола Луукман.

От испанския гранд съобщиха, че футболистът вече е пристигнал в Мадрид, където ще премине задължителните медицински прегледи, преди трансферът да бъде финализиран.

Според журналиста Фабрицио Романо, Атлетико ще плати 35 млн. евро, като са предвидени и допълнителни 5 млн. евро под формата на бонуси.

🚨🔴⚪️ Ademola Lookman to Atlético Madrid, here we go! The agreement is in place on every detail.



€35m fixed fee, €5m add-ons to Atalanta and long term deal agreed by Lookman after decision last night.



Atlético, planning now for travel and medical next for the Nigerian. 🇳🇬 pic.twitter.com/soAS1eVVJZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Луукман, който е на 28 години, се присъедини към Аталанта през лятото на 2022 година. За периода си в клуба той изигра 137 мача във всички турнири, в които отбеляза 55 гола и направи 27 асистенции.

През 2024 г. нигериецът спечели Лига Европа с тима от Бергамо и беше избран за най-добър африкански футболист, а освен това се нареди на 14-то място в класацията за „Златната топка“.