Пропада трансферът на Бензема

Очакваният трансфер на Карим Бензема от Ал-Итихад в Ал-Хилал пропада, съобщи “Скай Германия”. Както се разбра, ветеранът е недоволен от финансовите условия в предложения му нов контракт, заради което отказва да играе.

Появиха се информации, че той ще премине от шампиона на Саудитска Арабия в сребърния медалист, което пък не се хареса на Кристиано Роналдо. Към момента обаче сделка няма, а пазарът в страната затваря тази вечер, което означава, че няма много време.

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Носителят на „Златната топка“ за 2022 година кара своя трети сезон в Ал-Итихад, като досега има 83 мача с 54 гола и 17 асистенции за клуба. Само през тази кампания статистиката му е 21 двубоя и 16 попадения.

Karim Benzema's proposed move to Al Hilal appears to have fallen through ❌ pic.twitter.com/DBKe2wJw5M — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 2, 2026