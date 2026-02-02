Популярни
  Ал-Итихад
  2. Ал-Итихад
  Пропада трансферът на Бензема

  2 фев 2026 | 16:48
  • 1966
  • 0
Очакваният трансфер на Карим Бензема от Ал-Итихад в Ал-Хилал пропада, съобщи “Скай Германия”. Както се разбра, ветеранът е недоволен от финансовите условия в предложения му нов контракт, заради което отказва да играе.

Появиха се информации, че той ще премине от шампиона на Саудитска Арабия в сребърния медалист, което пък не се хареса на Кристиано Роналдо. Към момента обаче сделка няма, а пазарът в страната затваря тази вечер, което означава, че няма много време.

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот
Носителят на „Златната топка“ за 2022 година кара своя трети сезон в Ал-Итихад, като досега има 83 мача с 54 гола и 17 асистенции за клуба. Само през тази кампания статистиката му е 21 двубоя и 16 попадения.

