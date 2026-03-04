Манчестър Сити и Нотингам Форест имат коренно различни цели

Манчестър Сити ще посрещне Нотингам Форест в мач от Премиър лийг довечера в 21:30 часа на стадион "Етихад". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд. "Гражданите" преследват лидера Арсенал и не могат да си позволят грешна стъпка, Нотингам се опитва да се от зоната на изпадащите.

Манчестър Сити заема второ място в класирането на Премиър лийг с 59 точки след 28 изиграни мача, като отборът е отбелязал 57 гола и е допуснал 25. "Гражданите" са най-силният домакин в елита на английския футбол, заедно с Арсенал. Двата тима са спечелили по 35 от 42 възможни точки на собствен терен.



Нотингам Форест се намира на опасната 17-а позиция с едва 27 точки, като тимът е вкарал само 26 гола и е допуснал 41. Форест има 14 точки на чужд терен и по този показател е на 13-то място в Премиър лийг.

Манчестър Сити е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. "Гражданите" победиха Лийдс с 1:0 в последния си мач от Премиър лийг, преди това надделяха над Нюкасъл с 2:1, разгромиха Салфорд с 2:0 за ФА Къп, а това надвиха Фулъм с 3:0 и Ливърпул с 2:1 в първенството.



Нотингам Форест е в серия от три поредни загуби, като последната беше с 1:2 срещу Брайтън в Премиър лийг. Преди това отборът отстъпи на Фенербахче с 1:2 в Лига Европа, но продължи на осминафиналите. Серията включва още загуба от Ливърпул с 0:1 в първенството. Единствената победа в последните пет мача дойде срещу Фенербахче с 3:0 в Истанбул. Преди това Нотингам направи 0:0 срещу Уулвърхамптън.

Манчестър Сити е с няколко важни отсъствия преди мача. Защитникът Йошко Гвардиол, младият Макс Алейн и опитният Матео Ковачич са контузени и няма да участват в срещата. Под въпрос остава участието на голмайстора Ерлинг Холанд, което бибило сериозен удар за атаката на "гражданите", както и на младия талант Нико О'Райли. Бернардо Силва отново ще има важна роля в средата на терена за отбора на Пеп Гуардиола.



Нотингам Форест също има проблеми с контузии, като петима играчи са извън строя - защитниците Николо Савона и Уили Боли, вратарите Йон Виктор и Щефан Ортега, както и опитният нападател Крис Ууд. Очаква се Морган Гибс-Уайт да бъде ключов играч за гостите в този труден мач.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, в който Манчестър Сити победи Нотингам Форест с 2:1 като гост. Преди това, през април 2025 г., "гражданите" надделяха с 2:0 в мач от ФА Къп, отново на "Сити Граунд".



През март 2025 г. Нотингам Форест успя да изненада Манчестър Сити с победа с 1:0 в мач от първенството. Преди това Форест нямаше успех в съперничеството от 2009 година.

