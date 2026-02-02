Популярни
  3. Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:20
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Левски чака днес Марселино Кареасо за подпис. "Сините" са се разбрали по всички условия с бившия халф на ЦСКА и агентите му и играчът трябва да пристигнат в София. 26-годишният колумбиец ще премине задължителните медицински прегледи и ако всичко с тях е положително, ще подпише тригодишен договор със столичани. Сделката трябва да стане факт до часове.

Контрактът му ще бъде като тези на другите нови попълнения Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Ирландецът и колумбиецът сложиха подписите си под споразумения с Левски до края на 2028 година. Разлика между Кареасо и дошлите от пловдивските Ботев и Локомотив играчи ще има във възнагражденията.

Око-Флекс и Переа ще получават по 15 000 евро месечно на „Герена“, докато бившият халф на ЦСКА ще взима 13 000 от европейската валута. Марселино обаче ще получи сериозен транш по сметката си, ако подпише договор с Левски. Причината е, че той ще пристигне на стадион „Георги Аспарухов“ като свободен агент и за него няма да бъде плащана трансферна сума.

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Кареасо намалява с близо пет пъти претенциите си за заплата. Само преди около година халфът пожела 60 000 евро месечно от "червените", за да подпише нов договор с клуба. От Борисовата градина не удовлетвориха исканията му и той напусна тима през лятото.

Кареасо записа 97 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции.

"Тема Спорт"

