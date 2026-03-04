Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

  • 4 март 2026 | 06:20
  • 1163
  • 0
Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

Брайтън и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Амекс Стейдиъм" ще започне в 21:30 часа и ще бъде ръководен от Крис Кавана. Срещата е много важна за "топчиите", които оглавяват класирането и не могат да си позволят повече грешни стъпки, за да не бъдат изпреварени от Манчестър Сити.

Арсенал заема първото място в Премиър лийг с 64 точки от 29 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика с 58 отбелязани и само 22 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Отборът на Микел Артета е най-силният домакин в дивизията с абсолютно еднакви показатели с Манчестър Сити.

Брайтън се намира в средата на таблицата с 37 точки и голова разлика 38:35. "Чайките" не са добър гост, като са спечелили само 13 точки на чужд терен.

Брайтън е в непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки две победи и три загуби. "Чайките" постигнаха два последователни успеха в Премиър лийг - срещу Нотингам Форест (2:1) и като гост срещу Брентфорд (2:0). Преди това обаче отборът претърпя три поредни загуби - от Ливърпул (0:3) във ФА Къп, от Астън Вила (0:1) и от Кристъл Палас (0:1).

Арсенал демонстрира отлична форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Топчиите" ликуваха в лондонските дербита с Челси (2:1) и Тотнъм (4:1). Преди това тимът завърши наравно с Уулвърхамптън (2:2), победи Уигън (4:0) във ФА Къп и записа равенство с Брентфорд (1:1).

Брайтън ще трябва да се справя без нападателя Стефанос Цимас и защитника Адам Уебстър, които са контузени. Под въпрос за мача остава полузащитникът Ясин Аяри. Ключова фигура за домакините се очаква да бъде Ферди Кадиоглу, който е постоянен в изявите си през целия сезон.

Арсенал също има проблеми с контузии, като Микел Мерино и капитанът Мартин Йодегор са извън строя. Под въпрос за мача остават трима важни играчи - защитникът Бен Уайт, халфът Деклан Райс и титулярният вратар Давид Рая. Очаква се Мартин Субименди да бъде ключова фигура за "топчиите" в този толкова важен за отбора двубой.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Арсенал победи Брайтън с 2:1 на своя стадион. По-рано през сезона, на 29 октомври 2025 г., "топчиите" надделяха над "чайките" с 2:0 в мач от "Карабао Къп".

Последният път, когато Брайтън прие Арсенал на "Амекс Стейдиъм", двубоят завърши наравно 1:1 на 4 януари 2025 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

  • 4 март 2026 | 03:51
  • 811
  • 0
Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

  • 4 март 2026 | 03:24
  • 1108
  • 1
Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

  • 4 март 2026 | 05:52
  • 8496
  • 1
Оперираха защитник на Милан

Оперираха защитник на Милан

  • 4 март 2026 | 03:05
  • 3198
  • 0
Фабрегас: Надиграхме най-доминиращия отбор в Италия

Фабрегас: Надиграхме най-доминиращия отбор в Италия

  • 4 март 2026 | 02:54
  • 1884
  • 0
Киву: В няколко ситуации имахме късмет

Киву: В няколко ситуации имахме късмет

  • 4 март 2026 | 02:40
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 1733
  • 13
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 1485
  • 4
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 24411
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 50384
  • 161
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 34892
  • 40
Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано

  • 3 март 2026 | 23:55
  • 16780
  • 1