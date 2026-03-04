Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

Брайтън и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Амекс Стейдиъм" ще започне в 21:30 часа и ще бъде ръководен от Крис Кавана. Срещата е много важна за "топчиите", които оглавяват класирането и не могат да си позволят повече грешни стъпки, за да не бъдат изпреварени от Манчестър Сити.

Арсенал заема първото място в Премиър лийг с 64 точки от 29 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика с 58 отбелязани и само 22 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Отборът на Микел Артета е най-силният домакин в дивизията с абсолютно еднакви показатели с Манчестър Сити.



Брайтън се намира в средата на таблицата с 37 точки и голова разлика 38:35. "Чайките" не са добър гост, като са спечелили само 13 точки на чужд терен.

Брайтън е в непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки две победи и три загуби. "Чайките" постигнаха два последователни успеха в Премиър лийг - срещу Нотингам Форест (2:1) и като гост срещу Брентфорд (2:0). Преди това обаче отборът претърпя три поредни загуби - от Ливърпул (0:3) във ФА Къп, от Астън Вила (0:1) и от Кристъл Палас (0:1).



Арсенал демонстрира отлична форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Топчиите" ликуваха в лондонските дербита с Челси (2:1) и Тотнъм (4:1). Преди това тимът завърши наравно с Уулвърхамптън (2:2), победи Уигън (4:0) във ФА Къп и записа равенство с Брентфорд (1:1).

Брайтън ще трябва да се справя без нападателя Стефанос Цимас и защитника Адам Уебстър, които са контузени. Под въпрос за мача остава полузащитникът Ясин Аяри. Ключова фигура за домакините се очаква да бъде Ферди Кадиоглу, който е постоянен в изявите си през целия сезон.



Арсенал също има проблеми с контузии, като Микел Мерино и капитанът Мартин Йодегор са извън строя. Под въпрос за мача остават трима важни играчи - защитникът Бен Уайт, халфът Деклан Райс и титулярният вратар Давид Рая. Очаква се Мартин Субименди да бъде ключова фигура за "топчиите" в този толкова важен за отбора двубой.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Арсенал победи Брайтън с 2:1 на своя стадион. По-рано през сезона, на 29 октомври 2025 г., "топчиите" надделяха над "чайките" с 2:0 в мач от "Карабао Къп".



Последният път, когато Брайтън прие Арсенал на "Амекс Стейдиъм", двубоят завърши наравно 1:1 на 4 януари 2025 г.

Снимки: Gettyimages