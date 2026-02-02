Челси преотстъпва Фофана и Дисаси

Челси отново ще извърши няколко сделки в последния ден на трансферния прозорец. Според Фабрицио Романо лондончани ще отзоват Мамаду Сар от Страсбург, където той играеше под наем, но ще пратят в дъщерния си клуб Давид Датро Фофана. Нападателят е бил желан от още един френски клуб и от Майорка, но решението на Челси е той да доиграе сезона в Страсбург. Както е известно, двата клуба имат еднакви собственици, така че този тип сделки между тях се превърнаха в нещо обичайно.

🚨🔵 David Datro Fofana to RC Strasbourg, here we go! Deal done with documents approved.



Despite interest from another French club and Mallorca, Datro Fofana leaves Chelsea on loan to join Strasbourg immediately.



Key to help cover Emegha's absence for next weeks.

По същото време "Скай спортс" информира, че Челси ще даде под наем на Уест Хам Аксел Дисаси. Фиорентина и Милан имаха сериозен интерес към него, но самият играч е искал да остане не само в Премиър лийг, но по възможност и в Лондон.

През втората половина от миналия сезон Дисаси игра под наем в Астън Вила. От лятото централният бранител бе пратен да тренира индивидуално, но Лиъм Росиниър му позволи да поднови занимания с първия отбор. Челси плати за него 38 милиона паунда през 2023 година.

🚨🚨| BREAKING: Axel Disasi is set to complete a loan move to West Ham from Chelsea today.



{@SkySportsNews}