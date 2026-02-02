Челси преотстъпва Фофана и Дисаси

Челси отново ще извърши няколко сделки в последния ден на трансферния прозорец. Според Фабрицио Романо лондончани ще отзоват Мамаду Сар от Страсбург, където той играеше под наем, но ще пратят в дъщерния си клуб Давид Датро Фофана. Нападателят е бил желан от още един френски клуб и от Майорка, но решението на Челси е той да доиграе сезона в Страсбург. Както е известно, двата клуба имат еднакви собственици, така че този тип сделки между тях се превърнаха в нещо обичайно.
По същото време "Скай спортс" информира, че Челси ще даде под наем на Уест Хам Аксел Дисаси. Фиорентина и Милан имаха сериозен интерес към него, но самият играч е искал да остане не само в Премиър лийг, но по възможност и в Лондон.
През втората половина от миналия сезон Дисаси игра под наем в Астън Вила. От лятото централният бранител бе пратен да тренира индивидуално, но Лиъм Росиниър му позволи да поднови занимания с първия отбор. Челси плати за него 38 милиона паунда през 2023 година.