Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Челси преотстъпва Фофана и Дисаси

Челси преотстъпва Фофана и Дисаси

  • 2 фев 2026 | 09:46
  • 1182
  • 0
Челси преотстъпва Фофана и Дисаси

Челси отново ще извърши няколко сделки в последния ден на трансферния прозорец. Според Фабрицио Романо лондончани ще отзоват Мамаду Сар от Страсбург, където той играеше под наем, но ще пратят в дъщерния си клуб Давид Датро Фофана. Нападателят е бил желан от още един френски клуб и от Майорка, но решението на Челси е той да доиграе сезона в Страсбург. Както е известно, двата клуба имат еднакви собственици, така че този тип сделки между тях се превърнаха в нещо обичайно.

По същото време "Скай спортс" информира, че Челси ще даде под наем на Уест Хам Аксел Дисаси. Фиорентина и Милан имаха сериозен интерес към него, но самият играч е искал да остане не само в Премиър лийг, но по възможност и в Лондон.

През втората половина от миналия сезон Дисаси игра под наем в Астън Вила. От лятото централният бранител бе пратен да тренира индивидуално, но Лиъм Росиниър му позволи да поднови занимания с първия отбор. Челси плати за него 38 милиона паунда през 2023 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 15823
  • 4
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 4718
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2241
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 2695
  • 1
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2398
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 15823
  • 4
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 10:09
  • 1708
  • 1
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 6947
  • 4
Венци Стефанов говори преди старта на пролетния полусезон - очаквайте на живо!

Венци Стефанов говори преди старта на пролетния полусезон - очаквайте на живо!

  • 2 фев 2026 | 10:19
  • 631
  • 1
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 38085
  • 19
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 13876
  • 30