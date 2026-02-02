Аякс върна Макконъл на Ливърпул

Наемът на Джеймс Макконъл в Аякс бе прекратен и халфът се завръща на "Анфийлд", обявиха официално двата клуба. Това бе първо преотстъпване на 21-годишния футболист, когото мърсисайдци ценят високо. Той обаче не бе особено успешен, защото Макконъл изигра едва седем мача във всички турнири, като само четири от тях бяха в Ередивизи. От началото на януари той изобщо не е попадал в групата на Аякс.

Според информациите в Англия Ливърпул няма да преотстъпва халфа на друг клуб, въпреки че има интерес към него.

Макконъл до момента има 13 мача за първия отбор на мърсисайдци. Той подписа нов дългосрочен договор с "червените" преди да замине за Нидерландия в края на август.

Ajax, James McConnell and Liverpool FC have reached agreement on the formal termination of the player’s loan agreement.



All the best, James! 👊 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 2, 2026

Снимки: Imago