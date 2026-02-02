Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Аякс върна Макконъл на Ливърпул

  • 2 фев 2026 | 14:49
  • 457
  • 0
Наемът на Джеймс Макконъл в Аякс бе прекратен и халфът се завръща на "Анфийлд", обявиха официално двата клуба. Това бе първо преотстъпване на 21-годишния футболист, когото мърсисайдци ценят високо. Той обаче не бе особено успешен, защото Макконъл изигра едва седем мача във всички турнири, като само четири от тях бяха в Ередивизи. От началото на януари той изобщо не е попадал в групата на Аякс.

Според информациите в Англия Ливърпул няма да преотстъпва халфа на друг клуб, въпреки че има интерес към него.

Макконъл до момента има 13 мача за първия отбор на мърсисайдци. Той подписа нов дългосрочен договор с "червените" преди да замине за Нидерландия в края на август.

Снимки: Imago

