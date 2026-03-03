Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2668
  • 8
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Молиню".

"Вълците" стартираха добре мача и оргинизираха няколко атаки. Гостите също търсеха гола от началото. В седмата минута Жозе Са за първи път трябваше да се намесва, но не бе затруден особено от удар на Гакпо. Фримпонг пък завърши с много неточен удар една добра атака. Домакините не бяха ефективни при нападенията си и грешаха при последното подаване, но защитата на мърсисайдци не изглеждаше стабилна.

Арне Слот няма много опции, тъй като не разполага с много широк състав. Той е направил една промяна от мача с Уест Хам през уикенда. Джереми Фримпонг е титуляр като десен бек на мястото на Джо Гомес.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 480
  • 1
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 673
  • 0
Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7058
  • 18
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2084
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 2637
  • 0
Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

  • 3 март 2026 | 20:14
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7058
  • 18
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2084
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 12460
  • 11
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 28244
  • 23
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 25312
  • 62