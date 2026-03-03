Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Молиню".

"Вълците" стартираха добре мача и оргинизираха няколко атаки. Гостите също търсеха гола от началото. В седмата минута Жозе Са за първи път трябваше да се намесва, но не бе затруден особено от удар на Гакпо. Фримпонг пък завърши с много неточен удар една добра атака. Домакините не бяха ефективни при нападенията си и грешаха при последното подаване, но защитата на мърсисайдци не изглеждаше стабилна.

Арне Слот няма много опции, тъй като не разполага с много широк състав. Той е направил една промяна от мача с Уест Хам през уикенда. Джереми Фримпонг е титуляр като десен бек на мястото на Джо Гомес.

