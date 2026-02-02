Официално: Зинченко подписа с Аякс

Олександър Зинченко официално премина от Арсенал в Аякс. От нидерландския клуб обявиха, че договорът с украинския защитник е до края на настоящия сезон.

Според информациите, „топчиите“ ще получат 1,5 млн. евро, както и бонуси.

„Желаем ти всичко най-добро в бъдеще, Зини", написаха от от Арсенал.

Signed & sealed. Zinchenko = Ajacied! ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026

Зинченко прекара първата половина на сезона под наем в Нотингам Форест.

"С привличането на Олександър получаваме опитен футболист, който вяеднага може да вдигне класата на отбора и да ни помогне в преследването на участие в Шампионската лига. Той е тактически много зрял и ще пасне перфектно на стила ни. Добър е в изграждането на атаките", коментира спортнияр директор на Аякс Марийн Бойкер.