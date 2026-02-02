Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал прави късен изненадващ опит за една от звездите на Нюкасъл

Арсенал прави късен изненадващ опит за една от звездите на Нюкасъл

  • 2 фев 2026 | 11:27
  • 2726
  • 0
Арсенал прави късен изненадващ опит за една от звездите на Нюкасъл

Ръководството на Арсенал проучва възможността за много изненадващ гръмък трансфер в последния ден на зимния трансферен прозорец. Според Флориан Плетенберг от "Скай Спортс Германия" "топчиите" искат халфа на Нюкасъл Сандро Тонали.

Новината за сериозността на контузията на Микел Мерино, който е получил фрактура и ще бъде опериран, е накарала мениджърът на Арсенал Микел Артета да поиска качествен негов заместник. Плетенберг обаче добавя, че трансфер на Тонали би бил много трудно осъществим и ръководството на Нюкасъл вече е блокирало първоначалния опит на Арсенал.

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

25-годишният Тонали има договор със "свраките" до 2029-а и е ключов играч в тима на Еди Хау.

Все още не е ясно дали Арсенал ще отправи официална оферта за италианския национал, за когото Нюкасъл плати 60 милиона паунда през 2023 година. При всички положения "топчиите" трябва да предложат повече, за да се надяват на успех. Появи се допълнителна информация, че самият агент на Тонали ще се опита да форсира трансфера му в Арсенал.

Според информация на "Би Би Си" от "Сейнт Джеймсис Парк" са заявили, че не са имали официална комуникация с Арсенал, но са подчертали, че Тонали не се продава.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24428
  • 6
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 5748
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2505
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 3105
  • 2
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2725
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24428
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8225
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11626
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5193
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1278
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43899
  • 26