Арсенал прави късен изненадващ опит за една от звездите на Нюкасъл

Ръководството на Арсенал проучва възможността за много изненадващ гръмък трансфер в последния ден на зимния трансферен прозорец. Според Флориан Плетенберг от "Скай Спортс Германия" "топчиите" искат халфа на Нюкасъл Сандро Тонали.

Новината за сериозността на контузията на Микел Мерино, който е получил фрактура и ще бъде опериран, е накарала мениджърът на Арсенал Микел Артета да поиска качествен негов заместник. Плетенберг обаче добавя, че трансфер на Тонали би бил много трудно осъществим и ръководството на Нюкасъл вече е блокирало първоначалния опит на Арсенал.

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

25-годишният Тонали има договор със "свраките" до 2029-а и е ключов играч в тима на Еди Хау.

Все още не е ясно дали Арсенал ще отправи официална оферта за италианския национал, за когото Нюкасъл плати 60 милиона паунда през 2023 година. При всички положения "топчиите" трябва да предложат повече, за да се надяват на успех. Появи се допълнителна информация, че самият агент на Тонали ще се опита да форсира трансфера му в Арсенал.

Според информация на "Би Би Си" от "Сейнт Джеймсис Парк" са заявили, че не са имали официална комуникация с Арсенал, но са подчертали, че Тонали не се продава.

🚨💣 EXCLUSIVE | Arsenal are exploring a surprising Deadline Day move for Sandro #Tonali.



Very difficult at this stage, as Newcastle have rejected an initial approach.@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/13lSEw5pmK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 2, 2026