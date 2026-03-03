Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона посреща Атлетико Мадрид от 22:00 часа в мач-реванш от полуфиналите в турнира за Купата на краля, след като загуби първата среща с 0:4. Каталунците се нуждаят от истинско чудо, за да преодолеят огромния си пасив, но всички в лагера на тима вярват, че са способни да стигнат до финала.

Двата отбора се срещнаха на същия етап в надпреварата и през миналия сезон. Тогава двубоят в Барселона завърши 4:4, а в ответната среща "блаугранас" се наложиха с 1:0 и впоследствие вдигнаха трофея.

Попътя към полуфиналите Барселона елиминира последователно Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1). Атлетико пък се справи с Балеарес (3:2), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Бетис (5:0). Крайният победител от сблъсъка ще се изправи в спора за отличието срещу един измежду Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.