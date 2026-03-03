Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 3 март 2026 | 21:01
  • 864
  • 3
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона посреща Атлетико Мадрид от 22:00 часа в мач-реванш от полуфиналите в турнира за Купата на краля, след като загуби първата среща с 0:4. Каталунците се нуждаят от истинско чудо, за да преодолеят огромния си пасив, но всички в лагера на тима вярват, че са способни да стигнат до финала.

Двата отбора се срещнаха на същия етап в надпреварата и през миналия сезон. Тогава двубоят в Барселона завърши 4:4, а в ответната среща "блаугранас" се наложиха с 1:0 и впоследствие вдигнаха трофея.

Попътя към полуфиналите Барселона елиминира последователно Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1). Атлетико пък се справи с Балеарес (3:2), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Бетис (5:0). Крайният победител от сблъсъка ще се изправи в спора за отличието срещу един измежду Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Нямаме право на грешка

Гуардиола: Нямаме право на грешка

  • 3 март 2026 | 15:39
  • 5980
  • 0
В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 1862
  • 12
"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

  • 3 март 2026 | 15:16
  • 826
  • 2
Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

  • 3 март 2026 | 15:12
  • 956
  • 0
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

  • 3 март 2026 | 14:57
  • 2901
  • 16
Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

  • 3 март 2026 | 14:20
  • 12453
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 20801
  • 22
Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 15326
  • 33
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 6346
  • 0
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 23070
  • 58
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 29955
  • 48