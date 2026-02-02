Популярни
Порто привлече халф от Рен

  • 2 фев 2026 | 18:12
  • 108
  • 0
Порто привлече халф от Рен

Френският Рен, който се опитва да намали бюджета си за заплати, обяви, че праща под наем в португалския гранд Порто халфа от Кот д'Ивоар Секо Фофана, който бе един от най-добре платените футболисти на отбора. Португалският гранд ще плати 2 милиона евро за наема до края на сезона, а в договора има задължителна клауза за закупуване на стойност 17 милиона. Фофана бе привлечен преди година при треньора Хорхе Сампаоли за близо 20 милиона евро от Ланс, но така и не се утвърди като безспорен титуляр в тима.

Миналата седмица Рен продаде норвежкия защитник Лео Остигор на италианския Дженоа, а сега работи върху окончателната продажба на Уармед Омари на Хамбургер . Очаква се Рен да привлече преди затварянето на трансферния прозорец тази вечер национала на Мароко до 20 години Ясир Забири, който е в португалския Фамаликао.

Снимки: Imago

