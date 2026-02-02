Порто привлече халф от Рен

Френският Рен, който се опитва да намали бюджета си за заплати, обяви, че праща под наем в португалския гранд Порто халфа от Кот д'Ивоар Секо Фофана, който бе един от най-добре платените футболисти на отбора. Португалският гранд ще плати 2 милиона евро за наема до края на сезона, а в договора има задължителна клауза за закупуване на стойност 17 милиона. Фофана бе привлечен преди година при треньора Хорхе Сампаоли за близо 20 милиона евро от Ланс, но така и не се утвърди като безспорен титуляр в тима.

Миналата седмица Рен продаде норвежкия защитник Лео Остигор на италианския Дженоа, а сега работи върху окончателната продажба на Уармед Омари на Хамбургер . Очаква се Рен да привлече преди затварянето на трансферния прозорец тази вечер национала на Мароко до 20 години Ясир Забири, който е в португалския Фамаликао.

Há um nova bandeira no balneário do @FCPorto! 🇨🇮



Seko Fofana veste a 4️⃣2️⃣ dos Dragões em homenagem ao ídolo Yaya Touré 🔵⚪️ pic.twitter.com/Jl1fQbpcxb — Liga Portugal (@ligaportugal) February 2, 2026

Снимки: Imago