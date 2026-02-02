Упамекано взе решение за бъдещето си

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано ще подпише нов договор с клуба и ще остане на "Алианц Арена". Настоящият контракт на бранителя изтича в края на сезона и към него имаше сериозен интерес от доста европейски клубове, сред които Пари Сен Жермен и Реал Мадрид.
В Байерн се бяха изнервили от проточването на преговорите с играча и му бяха дали краен срок да вземе решение до днес. В крайна сметка той е решил да остане в Мюнхен, твърди Фабрицио Романо. Новият му договор ще бъде до 2030 г. Очаква се той да получава по 20 милиона евро бруто на година.