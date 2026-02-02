Упамекано взе решение за бъдещето си

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано ще подпише нов договор с клуба и ще остане на "Алианц Арена". Настоящият контракт на бранителя изтича в края на сезона и към него имаше сериозен интерес от доста европейски клубове, сред които Пари Сен Жермен и Реал Мадрид.

В Байерн се бяха изнервили от проточването на преговорите с играча и му бяха дали краен срок да вземе решение до днес. В крайна сметка той е решил да остане в Мюнхен, твърди Фабрицио Романо. Новият му договор ще бъде до 2030 г. Очаква се той да получава по 20 милиона евро бруто на година.

🚨💣 EXCLUSIVE: Dayot Upamecano approves new deal at Bayern, clubs interested are informed!



He’s set to sign new contract soon at FC Bayern, happy to stay as huge boost for the club after big efforts from club and player side to make it happen. 🇫🇷



It will be valid until 2030. pic.twitter.com/bMysgAPKL3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026