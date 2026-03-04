ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

Популярни
  • 4 март 2026 | 08:00
  • 1729
  • 13
ЦСКА приема Ботев (Враца) на стадион "Васил Левски" в среща от 24-тия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира в 18:30 часа и ще бъде ръководен от Мартин Марков.

"Армейците" започнаха пролетния полусезон с четири поредни победи, но преди 4 дни допуснаха изненадваща загуба с 0:2 от Септември (София). Сега момчетата на Христо Янев ще направят всичко възможно да се реваншират пред своите фенове и да спечелят трите точки.

Гостите пък търсят своя първи успех през 2026 година. Отборът, воден от Тодор Симов, стартира втория дял от кампанията с поражение от Левски (1:3), след което нареди три поредни нулеви равенства. 

ЦСКА глобява Ето'о
В състава на домакините се очакват няколко промени. По всяка вероятност една от тях ще бъде свързана с Джеймс Ето'о, който си навлече гнева на своя треньор с действията си, след като беше сменен в мача срещу Септември.

Проблеми пред Тодор Симов - ЦСКА блокира участието на четирима футболисти
В лагера на врачани няма сериозни кадрови проблеми, но, заради предварителна договорка между двата клуба, наставникът няма да може да разчита на четирима играчи, пристигнали в тима именно от Борисовата градина - Марин Орлинов, Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов.

Първият двубой между днешните съперници по-рано през сезона завърши без победител - 1:1.

25 Ботев (Враца) 1:1 ЦСКА

ЦСКА - Ботев (Враца)

Начало: 18:30 часа
Съдия: Мартин Марков
Стадион: "Васил Левски", София

