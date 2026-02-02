Фенербахче се разбра с Ал-Итихад за Канте

Фенербахче е постигнал договорка със саудитския Ал-Итихад за световния шампион Н’Голо Канте, съобщават ексклузивно Sky Germany.

Според информациите истанбулският гранд ще плати за полузащитника около 4 млн. евро.

Der Poker ist beendet! Fenerbahce hat sich nach exklusiven Sky Sport Infos die Dienste von N'Golo Kante gesichert. Der französische Weltmeister von 2018 verlässt Saudi-Arabien und wechselt von Al-Ittihad in die Türkei.



Fenerbahce hat nie aufgegeben, nachdem bereits eine… pic.twitter.com/ivsj1KKTjc — Sky Sport (@SkySportDE) February 2, 2026

34-годишният французин вече е подписал договор до 2028 г. и скоро ще премине задължителните медицински прегледи. Световният шампион от 2018 г. е приел и да намали сериозно възнаграждението си.

Канте премина в Ал-Итихад през 2023 г., като изигра за клуба 105 мача, в които вкара 10 гола и даде 11 асистенции. В арабския клуб пък има и други грижи, след като суперзвездата Карим Бензема не иска да играе повече за саудитския шампион.

