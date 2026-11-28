Монтана взе своето срещу Спортист в последното си домакинство за годината

Монтана победи с 1:0 Спортист (Своге) в последното си домакинство за 2026 година. Срещата бе от 18-ия кръг на Втора лига.

Единственият гол в срещата падна в 32-рата минута и беше дело на Велислав Василев. Монтанчани имаха превес над своя опонент, като отправиха общо 10 удара, 6 от които точни, но не успяха да отбележат второ попадение.

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Трите точки днес позволяват на тима да се изравни с 11-ия и 12-ия в подреждането. В последния си двубой за календарната година Монтана гостува на Несебър в събота, 5 декември, от 14:00 часа.

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