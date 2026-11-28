Военният самолет „Спартан“ е в готовност да транспортира пострадалите в Марсилия българи

Военният самолет „Спартан“ е в готовност да транспортира пострадалите българи в Марсилия, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

До момента във ведомството не е получена такава заявка.

Министерството на външните работи съобщи по-рано днес, че трима български граждани са настанени в болница вследствие на сблъсъците преди футболната среща в Марсилия. Предстои пострадалите да бъдат прегледани от лекари, след което се очаква да бъде дадена оценка за състоянието им, възможността за изписване и пътуване, както и за евентуалното извеждане на един от тях от реанимация, информираха от министерството.

От Министерството на транспорта казаха за БТА, че при необходимост също могат да осигурят транспорт на пострадалите, но към момента при тях не е постъпвала такава заявка. Ведомството следи ситуацията и е в постоянна координация с Министерството на външните работи.

Двама българи остават в болница в Марсилия, трети е записан като придружител

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски са пострадали 11 български граждани, съобщиха вчера от Министерството на външните работи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google