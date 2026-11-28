Пирин не се предаде и спечели трета точка след късен гол срещу Добруджа

Пирин и Добруджа завършиха наравно 1:1 на стадион "Христо Ботев" в Благоевград в двубой от първия кръг на втория полусезон във Втора лига. "Орлетата" стигнаха до точката с късно попадение на Мартин Бачев, след като гостите бяха повели в 78-ата минута.

Срещата се игра при непрестанен дъжд, но въпреки тежките атмосферни условия, теренът бе в отлично състояние и позволи на двата отбора да играят нормален футбол. Първите 20 минути преминаха без сериозни голови положения. Единствената по-интересна ситуация бе далечен удар на гостите, който не затрудни Красимир Костов.

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В 24-тата минута Ивайло Иванов се освободи в близост до наказателното поле на Добруджа, но ударът му премина покрай вратата. В 39-ата минута добричлии бяха близо до откриване на резултата. Йовов стреля с глава от границата на вратарското поле, но топката срещна напречната греда на Пирин.

В ответната атака Методи Кокалков се озова на обещаваща позиция, но не успя да достигне топката, която излезе в аут. В 44-тата минута Петър Принджев се озова сам срещу Красимир Костов, но капитанът на Пирин демонстрира отличен рефлекс и спаси удара му, запазвайки нулевото равенство до почивката.

След почивката двата отбора продължиха да търсят път към противниковата врата, а развръзката настъпи в заключителните минути. В 78-ата Добруджа откри резултата. След изпълнение на ъглов удар най-съобразителен в наказателното поле на Пирин се оказа бившият футболист на "орлетата" Владимир Медвед, който отблизо изпрати топката в мрежата.

Само две минути по-късно Методи Кокалков получи добра възможност да възстанови равенството, но от позиция на първа греда не успя да насочи топката в очертанията на вратата. В 82-рата минута домакините имаха претенции за дузпа, след като Кирил Пецев бе задържан в наказателното поле на Добруджа, но главният съдия остави играта да продължи.

В 85-ата минута Владимир Медвед отново получи възможност да се разпише, но ударът му отблизо попадна в обсега на Красимир Костов, който спаси. В 90-ата минута Пирин стигна до дългоочакваното изравняване. Мартин Бачев се завъртя майсторски на повече от 90 градуса и с прецизен удар изпрати топката в левия ъгъл на вратата на Добруджа за 1:1.

Веднага след попадението напрежението на терена ескалира. Футболистът на Добруджа Борислав Вакадинов удари играч на Пирин без топка, за което получи директен червен картон. До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и двата отбора си поделиха точките.

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