Стартовите единайсеторки на Ботев (Враца) и Лудогорец, Йовичевич прекрои атаката на "орлите"

Ботев (Враца) приема Лудогорец в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата е на стадион „Христо Ботев“.

Възпитаниците на Игор Йовичевич заемат третото място във временното класиране с актив от 33 точки, на две зад ЦСКА и Левски. При успех днес „орлите“ ще се изкачат поне временно на върха.

От своя страна Ботев се намира на предпоследната 13-а позиция с 11 точки. Тимът на Тодор Симов няма победа в осем поредни шампионатни срещи, като последният му успех бе при гостуването на Септември.

Статистиката от преките двубои е категорично в полза на разградчани, които спечелиха последните пет срещи между двата отбора във всички турнири. През настоящия сезон Лудогорец се наложи с 2:1 над врачани в Разград, а последните две визити на „орлите“ на стадион „Христо Ботев“ завършиха с победи с по 1:0.

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов прави само две промени спрямо равенството с ЦСКА 1948. Иван Горанов и Касим Хаджи започват от първата минута за сметка на Александър Бучков и Владислав Найденов.

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич прави четири промени в стартовия си състав спрямо победата над Дунав (Русе) в предишния кръг. Хърватският специалист запазва защитната четворка, но изцяло прекроява атакуващата линия на „орлите“. Вместо Бърнард Текпетей, Петър Станич, Ерик Маркус и Руан Секо сред титулярите попадат Кайо Видал, Натан Фернандес, Ивайло Чочев и Квадво Дуа.

Ботев (Враца) – Лудогорец

Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов (к), 88. Лазар Боянов, 36. Милен Стоев, 7. Радослав Цонев, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 10. Хосе Гайегос, 81. Касим Хаджи, 90. Филип Гигов

Лудогорец: 13. Иво Гърбич, 42. Симеон Шишков, 15. Едвин Куртулуш, 4. Хосам Абделмаджид, 17. Сон, 8.Амир Хаджиахметович, 23. Дерой Дуарте, 18. Ивайло Чочев (к), 10. Натан Фернандес, 11. Кайо Видал, 9. Квадво Дуа





Начало: 15:15 начало

Съдия: Денислав Сталев

Стадион: „Христо Ботев“, Враца

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google