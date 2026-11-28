Септември (Драгоево) повали Черноморец (Балчик) накрая

Септември (Драгоево) надви с 2:1 гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите владееха инициативата. Повече атакуваха. Съперникът им се раздаде максимално. Контраатакуваше опасно. Отлични намеси на вратаря му Владимир Русанов. Той допусна гол на Мартин Янакиев в 18-ата минута. След още толкова време, Лъчезар Войков изравни с удар от границата на наказателното поле. Влезлият като резерва Мохамед Амраоуи осигури успеха с попадението си в края на двубоя.

Снимки: ФК Септември 1923, Драгоево – фейсбук и hernomoretsbalchik.com

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