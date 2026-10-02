Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

На 2 октомври (петък) ще се изиграят десет мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Новият кръг стартира на 1 октомври с осем срещи, а програмата за петъка е разпределена в три часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17:00 часа българско време, две срещи са от 19:00 часа, а останалите седем стартират в 21:45 часа.

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Мачовете ще бъдат в три от четирите нива – Лига „А“, „В“ и „С“, докато отборите от най-ниския ешалон Лига „D“ ще почиват. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Най-очакваното събитие е в първа група на Лига „А“, където Франция приема Италия. „Петлите“ на Зинедин Зидан имат пълен актив от шест точки след успехите с 1:0 в Турция и с 1:0 в Белгия, така че французите са единственият отбор в групата без допусната загуба или изпусната точка. „Скуадра Адзура“ на Роберто Манчини пък се възстанови по убедителен начин от нулевия си старт, като след поражението с 0:2 от Белгия у дома италианците разгромиха Турция с 4:1 като гости. Победа за домакините практически би им дала контрол върху групата още преди ноемврийските срещи.

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В другия двубой от същата група Белгия е домакин на Турция, като и двата тима имат сериозна нужда от точки. Тимът на Марк ван Бомел започна отлично с успеха в Италия, но после загуби с 0:1 от Франция и остава с три точки. Турците на Винченцо Монтела пък са единственият отбор в групата без точка, при това с голова разлика минус шест след двете си поражения, така че за тях това вече е мач на оцеляването.

От Лига „В“ ще видим четири мача, разпределени поравно между втора и четвърта група. В четвърта група Босна и Херцеговина приема Швеция в сблъсък между двата отбора, които се представят най-добре дотук. Скандинавците имат пълен актив след победите с 2:1 над Румъния и с 3:1 над Полша, а балканците тръгнаха с нулево равенство в Полша, но след това разбиха Румъния с 4:2 като гости. В другата среща от групата Полша е домакин на северните ни съседи от Румъния, като и двата тима имат нужда от резултат, за да не изостанат рано. „Дружина полска“ има само една точка, а Румъния е единственият отбор в групата без актив и с допуснати шест гола в два мача.

Във втора група Украйна приема Северна Ирландия, а и двата отбора са в челото с по четири точки. Украинците спечелиха с 1:0 в Унгария и завършиха 0:0 в Грузия, докато северноирландците надвиха Грузия с 1:0 и също завършиха без голове срещу унгарците. В другия двубой Унгария е домакин на Грузия, като и двата тима имат по една точка, а грузинците все още не са отбелязали гол в турнира.

Междувременно ще има и четири срещи от Лига „С“. Във втора група Кипър приема Армения от 19:00 часа, като домакините имат само един пункт след поражението от Черна гора и нулевото равенство с Латвия, докато арменците са с три точки. Този сблъсък ще има и български привкус, тъй като родният рефер Радослав Гидженов получи наряд за него.

Гидженов с наряд в Лигата на нациите тази вечер

В другия мач от групата, също от 19:00 часа, Латвия посреща лидера Черна гора, която има пълен актив от шест точки.

Програмата за деня стартира в трета група, където от 17:00 часа Казахстан е домакин на Молдова. Казахстанците имат една точка, а молдовците са последни с два пункта и все още без победа. По-късно от същата група Фарьорските острови приемат едноличния лидер Словакия, която има максималния актив от шест точки след успехите над Молдова и Казахстан.

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