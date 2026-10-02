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"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов
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"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Смятам, че ще ме изберат със 161:0 гласа

  • 2 окт 2026 | 09:33
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Константин Папазов е последният от кандидатите за президент на Българска федерация по баскетбол, който гостува в студиото на Sportal.bg.

Изборите за нов глава на родния баскетбол са в понеделник, 5 октомври.

"Защо съм сигурен, че ще спечеля изборите? Съревновава се един 32-годишен опитен дядо, един 15-годишен хлапак и 3-годишно бебе", каза Папазов. "В света са го измислили, че не можеш да си президент на под 40-годишна възраст. С най-добри чувства към другите кандидати, ние в крайна сметка всички искаме едно и също, въпреки че сме много различни.  Орлин шокира всички с кандидатурата си. Според мен е малко без контрол на емоцията точно сега с тази кандидатура, можеше да изчака още 3 години и да има още 50 гласа повече. Той раздвижи и размърда българския баскетбол.

Аз съм по-добър с големия си опит над 30 години в баскетбола. Важно е човек на такъв пост да има пари. Може да звучи супер нахално, но ако 160-те човека в понеделник и гласуват, това ще бъде първият голям успех. Самото изборно събрание ще бъде успех, ако се проведе правилно и ще предизвика голям интерес.

Ние показахме колко е различен интелектуално като спорт баскетбола. Никой не хули другите. Аз смятам, че 161 гласа, които ми се полагат, трябва да ми се дадат на база това, което съм дал за българския баскетбол. Ако аз спечеля, ще поканя Рашков за вицепрезидент, защото не можем двамата да сме президенти, иначе и на това щях да се съглася. Аз съм най-големият утопист в живота.

Аз смятам, че всичко може да се постигне с добро. Аз още в Лукойл на Сашо Везенков каазх, че съм еднакво мотивиран с 1 евро и 100 000 евро заплата. Рашков има място в едно бъдещо управление. Ако пък го нямаше Орлин Атанасов, нямаше да ни има другите двама кандидати. Когато той се кандидатира, започнаха да ми звънят и да ме молят да се кандидатирам и аз.

Георги Глушков е много добър и беше виновен, че само му се качват на главата. И го обвиняваха за всички проблеми в баскетбола, което няма как да е вярно. Той ме помоли да се кандидатирам. Аз вярвам, че гласовете във Варна са ми по-сигурни от тези на Левски. Това, че г-н Домусчиев дойде в баскетбола, е най-голямата награда за мен като бъдещ президент и за който и да е бъдещ президент. Мисля, че аз ще съм първи, Рашков втори, а Атанасов трети на изборите. С Домусчиев новият президент все едно се качва на ракета. Това е мечта за всеки човек от баскетбола.

Преди Папазов в нашето студио трибуна получиха другите двама кандидати Николай Рашков и Орлин Атанасов.

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