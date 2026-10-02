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Гиздол изгледал куп мачове на ЦСКА, подготвя подробен анализ за всеки играч

  • 2 окт 2026 | 09:36
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Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол вече се е заел интензивно с ангажиментите си, макар че все още не е пристигнал в България. Германецът остана няколко дни в родината си по лични дела и е очакван у нас през уикенда.

Първата му тренировка с тима ще бъде в понеделник. 57-годишният специалист използва времето, преди да влезе в директен контакт с новите си възпитаници, за да се запознае максимално детайлно с техните качества и представянето на отбора до момента през сезона, съобщава "Тема Спорт". Гиздол и помощниците му вече са изгледали куп мачове на "армейците", като подготвят и подробен анализ за всеки отделен футболист. Екипът ще има по-малко от седмица за работа със състава преди първото сериозно предизвикателство - гостуването на ЦСКА 1948 на 11 октомври, неделя, от 20:00 часа.

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Както е известно, до момента в щаба на Гиздол бяха обявени опитният асистент Райнер Видмайер и анализаторът Якоб Браун. 59-годишният Видмайер е работил в Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке и Волфсбург, като е бил помощник на Красимир Балъков в Швейцария. 29-годишният асистент минава за един от перспективните специалисти в Германия. Той е в екипа на Гиздол в Самсунспор и Кайзериспор.

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Предстои да бъдат назначени поне още двама треньори - на вратарите и кондиционен специалист. Сред вариантите за попълване на щаба е унгарец. Той обаче в момента е ангажиран и това може да охлади мераците на ЦСКА. Желанието на отговорните фактори в клуба е в екипа на Гиздол да влезе и българин.

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Очаква се щабът на германеца да бъде окомплектован до първата тренировка под негово ръководство в понеделник. Както е известно, Гиздол беше в България през миналата седмица, като проведе заключителни преговори с "червеното" ръководство и се запозна с клубната база. Впоследствие той се прибра в Германия, а мениджърите му останаха у нас до подписването на договора му до края на сезона.

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