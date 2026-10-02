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ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
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ЦСКА ще представи новия си треньор Маркус Гиздол в понеделник (5 октомври). Германският специалист ще говори пред медиите в залата за пресконференции на стадион "Българска армия". Брифингът е предвиден за 15:00 часа.

Това ще е първото официално събитие на реконструираното спортно съоръжение в Борисовата градина. Както е известно, съвсем скоро "червените" ще се завърнат в своя дом, но към момента все още няма точна дата за първия мач на "Армията".

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Дебютът му начело на тима ще бъде срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадиона в Бистрица е на 11 октомври (неделя) от 20:00 часа.

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Снимки: Imago

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