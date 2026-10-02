Майкон: Сбъднах детската си мечта

Левият бек на Левски Майкон използва социалните мрежи, за да отбележи първия си мач в същинска фаза на евротурнирите. Бразилецът изигра пълни 90 минути при минималната домакинска загуба с 0:1 от РБ Залцбург в Лига Европа.

"Щастлив съм от дебюта си в основната фаза на турнир като Лига Европа - нещо, за което мечтаех още като дете. Продължаваме да работим усилено, за да постигнем целите си през сезона", написа Майкон в "Инстаграм".

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На фона на това Левски продължава преговорите с Майкон и агента му за удължаване на договора на играча. Бразилецът е с контракт до края на сезона. Разговори между "сините" и левия защитник стартираха точно преди година. В края на миналата кампания се стигна до момент, в който продажбата на 26-годишния футболист се считаше за неизбежна, за да може клубът да получи добра сума за него.

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В крайна сметка обаче собствеността в Левски се смени, а с идването на новия бос Атанас Бостанджиев бюджетът бе повишен. Затова и "сините" не трансферираха левия бек, който е ползван от Хулио Веласкес и в халфовата линия. Напоследък преговорите между двете страни са форсирани и те вече са в заключителна фаза. Очаква се положителна развръзка.

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