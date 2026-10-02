Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

Централният защитник Теодор Иванов не отпътува с националния отбор за предстоящото гостуване на Исландия в Лигата на нациите. Бранителят получи травма в домакинството на Люксембург (1:2) и пропусна нулевото реми с Естония на "Колежа".

ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948

Той окончателно отпадна от сметките и за следващите два мача на България и заради това бе взето решение да се завърне в клубния си тим. Лекарският щаб на "армейците" ще направи всичко възможно да го вдигне за първия двубой след паузата, който в случая се явява гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица.

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