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Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!
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Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

  • 2 окт 2026 | 07:20
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Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!
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Слушай на живо: Исландия - България

Българският национален отбор заминава за Рейкявик от Терминал 2 на летище "Васил Левски" с чартърен полет в 9:00 часа. Утре "лъвовете" гостуват на Исландия в трети двубой от група C4 на Лигата на нациите. Мачът на стадион "Лаугардалсвьолур" е от 19:00 ч. и ще бъде ръководен от унгареца Балаж Берке.

След първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. "Трикольорите" стартираха с две поредни домакинства на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1:2 от Люксембург, която дойде след обрат. Последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер подаде оставка.

Националният селекционер подаде оставка
Националният селекционер подаде оставка

На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи - с Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври). Дотук съперникът на "лъвовете" записа реми с Естония (1:1) и победа срещу Люксембург (3:0) и към момента заема първата позиция в групата.

Официално! Атанас Рибарски пое националите
Официално! Атанас Рибарски пое националите

По-късно днес - в 15:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) е пресконференцията на българския тим, а половин час по-късно започва и тренировката на родните национали.

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