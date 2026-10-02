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Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
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Изненадващото напускане на Кристиано Роналдо от лагера на Португалия и открития му конфликт с новия селекционер на "мореплавателите" Жорже Жезус продължава да е тема номер 1 за световните и естествено местните медии.

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Нова информация на португалския вестник „Рекорд“ разкрива допълнителен нюанс към драмата, свързана със суперзвездата. Изданието твърди, че още една причина за разрива на Роналдо с националния отбор е и липсата на повиквателна за 16-годишния му син Кристиано Роналдо-младши за юношеския национален отбор на страната до 17 години.

Младият футболист, който се състезава в детско-юношеската школа на Ал Насър, вече натрупа мачове за юношеските гарнитури на Португалия и дори успя да се разпише с националната фланелка. „Кристиано е ядосан, защото Кристианиньо не беше повикан в селекцията до 17 години“, разкриват португалските журналисти.

В момента синът на Кристиано тренира в академията на Ал Насър и е смятан за изключително талантлив нападател. Липсата на повиквателна за него допълнително била вбесила баща му и го е накарала да се чувства недооценен. Въпреки че вече е носил екипа на юношеските формации на Португалия и дори се е разписвал, новата ситуация може изцяло да промени международната му кариера.

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Младият футболист всъщност има право да играе за цели пет различни национални отбора: Испания (където живя дълги години по време на периода на баща си в Реал Мадрид), Португалия (за която игра при подрастващите), САЩ (където е роден), Англия (заради годините, прекарани в Манчестър) и Кабо Верде (по семейна линия).

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Семейството на Роналдо иначе е дълбоко засегнато от цялостното отношение на националния отбор към легендата. 41-годишният ветеран е реагирал светкавично и строго е посъветвал всички членове на семейството си да не дават никакви изявления пред медиите. Той е пожелал да спре по-нататъшната ескалация на скандала, макар че в дома на португалския ветеран всички са изключително огорчени от този ход на федерацията и селекционера.

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