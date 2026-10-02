Национал приема ЦСКА в директен сблъсък за върха при U15

Осмият кръг в Елитната група до 15 години предлага директен сблъсък между първите два отбора в класирането. Национал приема лидера ЦСКА, а само на две точки зад „червените“ остава непобеденият Левски. Седем срещи ще се изиграят в неделя, 4 октомври, докато двубоят Ботев Пловдив – Марица е насрочен за 18 октомври.

Програмата започва в 10:00 часа с четири срещи. Спартак 1918 приема Черно море във Варна. Домакините са шести с 12 точки, но в предишния кръг загубиха с 0:2 от ЦСКА. „Моряците“ заемат деветото място с осем точки и ще търсят реакция след домакинското поражение с 1:3 от Ботев Пловдив.

Дунав се изправя срещу Шипка Старс. Русенци са тринадесети с пет точки, след като завършиха 1:1 с ЦСКА 1948. Съставът от Асеновград все още няма спечелена точка и е последен в подреждането, а в седмия кръг отстъпи с 1:6 пред Национал.

Славия е домакин на ЦСКА 1948. „Белите“ се изкачиха до осмото място с осем точки след победа с 3:1 над Септември. ЦСКА 1948 е дванадесети с пет точки и пристига след равенството 1:1 с Дунав.

По същото време Лудогорец приема Септември. Разградчани са четвърти с 16 точки и продължават битката в челото след успеха с 3:2 над Етър. Септември заема 14-ото място с четири точки и ще се опита да прекъсне негативната си серия след поражението от Славия.

От 11:00 часа Локомотив Пловдив посреща Левски. „Смърфовете“ са седми с 11 точки след равенството 1:1 с Марица. „Сините“ продължават без загуба и заемат третата позиция със 17 точки. В предишния кръг Левски победи убедително Локомотив София с 5:1 и остава само на две точки от върха.

По същото време е и най-очакваният двубой от кръга – Национал срещу ЦСКА. „Червените“ са лидери с 19 точки след шест победи и едно равенство, като имат и най-резултатното нападение в групата с 28 попадения. Национал е втори с 18 точки и влиза в мача след категоричния успех с 6:1 над Шипка Старс. Победителят в директния сблъсък ще завърши кръга на първото място.

От 12:00 часа Етър приема Локомотив София. Великотърновци са десети с осем точки и загубиха с 2:3 от Лудогорец в предишния кръг. Столичните „железничари“ са на 15-ата позиция с четири точки след поражението с 1:5 от Левски.

Последната среща от осмия кръг между Ботев Пловдив и Марица е насрочена за 18 октомври. „Канарчетата“ са пети с 16 точки и идват след победа с 3:1 над Черно море. Марица е единадесети със седем точки, след като подели точките с Локомотив Пловдив.

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