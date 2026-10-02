Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

  • 2 окт 2026 | 08:27
  • 1105
  • 0
Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

Левски ще бъде на лов за южноамериканци през зимата. "Сините" ще насочат усилията си към бразилския пазар, откъдето ще дойдат голяма част от новите попълнения, твърди "Тема Спорт". Новата силна фигура в клуба Еду Гаспар вече се захвана със селекцията.

Бразилецът е започнал работа по разглеждането на набелязаните играчи за зимния трансферен прозорец. В същото време бившият директор в Арсенал и Нотингам Форест е отхвърлил категорично възможността "сините" да привлекат свободни агенти през есента. На "Герена" са получили редица предложения за футболисти без договори. Членът на Съвета на директорите обаче е наложил вето на това, посочвайки, че щом даден играч през септември все още е без отбор, говори за липса на качества за тим, който си е поставил високи цели.

Бразилци пробвали да отмъкнат Еду Гаспар под носа на Левски
Бразилци пробвали да отмъкнат Еду Гаспар под носа на Левски

Еду може да доведе в Левски свои сънародници, като е започнал да опипва почвата. На 4 октомври в родината му се въвежда пълна забрана на хазарта, което означава автоматично огромни трудности за всички големи клубове в Серия А. И на пазара ще излязат на добра цена много качествени футболисти. Еду Гаспар може да доведе някои от тях в Левски през зимата.

Бразилските футболни клубове пред фалит, да му мисли българският спорт
Бразилските футболни клубове пред фалит, да му мисли българският спорт

Ръководството ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател. Купуването на играч за върха на атаката е основната цел пред "сините" за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за четирима от десетте нови. Най-скъпият в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 млн. на Санта Клара. По един милион струваха Сержиньо (Санта Клара) и Давид Кусо (Шавеш), а Мехди Мубарик дойде за 150 000 от Ал Аин.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дъщерите на Илиян Филипов се сбогуваха с бизнесмена

Дъщерите на Илиян Филипов се сбогуваха с бизнесмена

  • 2 окт 2026 | 03:08
  • 7678
  • 3
Продължават разпитите на свидетели на убийството на Илиян Филипов

Продължават разпитите на свидетели на убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:53
  • 1418
  • 0
Прокуратурата: Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали от доста време

Прокуратурата: Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали от доста време

  • 1 окт 2026 | 19:38
  • 9062
  • 1
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 66803
  • 59
Официално: Орела се завърна в Монтана

Официално: Орела се завърна в Монтана

  • 1 окт 2026 | 18:29
  • 3175
  • 5
Защитник пред завръщане за Левски

Защитник пред завръщане за Левски

  • 1 окт 2026 | 17:42
  • 4206
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

  • 2 окт 2026 | 08:10
  • 5589
  • 29
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 10463
  • 13
Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 29527
  • 9
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 38098
  • 19
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 28821
  • 85
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 1167
  • 0