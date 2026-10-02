Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

Левски ще бъде на лов за южноамериканци през зимата. "Сините" ще насочат усилията си към бразилския пазар, откъдето ще дойдат голяма част от новите попълнения, твърди "Тема Спорт". Новата силна фигура в клуба Еду Гаспар вече се захвана със селекцията.

Бразилецът е започнал работа по разглеждането на набелязаните играчи за зимния трансферен прозорец. В същото време бившият директор в Арсенал и Нотингам Форест е отхвърлил категорично възможността "сините" да привлекат свободни агенти през есента. На "Герена" са получили редица предложения за футболисти без договори. Членът на Съвета на директорите обаче е наложил вето на това, посочвайки, че щом даден играч през септември все още е без отбор, говори за липса на качества за тим, който си е поставил високи цели.

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Еду може да доведе в Левски свои сънародници, като е започнал да опипва почвата. На 4 октомври в родината му се въвежда пълна забрана на хазарта, което означава автоматично огромни трудности за всички големи клубове в Серия А. И на пазара ще излязат на добра цена много качествени футболисти. Еду Гаспар може да доведе някои от тях в Левски през зимата.

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Ръководството ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател. Купуването на играч за върха на атаката е основната цел пред "сините" за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за четирима от десетте нови. Най-скъпият в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 млн. на Санта Клара. По един милион струваха Сержиньо (Санта Клара) и Давид Кусо (Шавеш), а Мехди Мубарик дойде за 150 000 от Ал Аин.

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