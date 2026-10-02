Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Васил Божиков, Данаил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на новия временен селекционер на България Атанас Рибарски. Четиримата се качиха днес в самолета за Рейкявик и всеки ще отговаря за специалността си.

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Божиков - безспорно най-известното име, е футболният асистент. Данаил Иванов, който е кадър на Левски, ще отговаря за кондиционната подготовка. Пламен Петров ще работи с вратарите, а Антонио Петков е видеоанализаторът. Всички те са работили достатъчно дълго време с Рибарски и са заслужили доверието му, за да бъдат поканени и в първия отбор.

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Безспорно най-известното име от асистентите е това на Божиков, който е бивш национал на България с 38 мача и 2 гола, носил е и капитанската лента. Върхът в кариерата му са петте години в словашкия шампион Слован (Братислава), където печели четири шампионски титли и три купи на страната. В Словакия също носи капитанската лента. До момента на повикването си при мъжете Божиков работеше в юношеските национални отбори.

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Националният отбор на България отпътува днес за Рейкявик, където утре от 19:00 часа българско време ще излезе срещу домакините от Исландия. На 6 октомври е четвъртата среща - отново гостуване в Люксембург, което ще бъде мач №2 за Рибарски и щаба му, както и четвърта среща в група С4 на Лигата на нациите.

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Снимки: Владимир Иванов