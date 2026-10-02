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Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
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България ще има нов постоянен селекционер и това е бразилецът Силвиньо, пише “Марица". Той ще наследи на поста Александър Димитров, който хвърли оставка след нулевия хикс с Естония. "Трикольорите" временно води Атанас Рибарски.

Балканите са познато място на Силвиньо. Той водеше в продължение на 3 години Албания и класира националите за участие на Европейско първенство през 2024 година в Германия.

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Силвиньо започва своята кариера в бразилския Коринтианс през 1994 година. През лятото на 1999 г. преминава в английския Арсенал, с което става първият бразилец, играл за "артилеристите". От 2001 до 2004 г. защитава цветовете на Селта. През лятото на 2004 година подписва с Барселона. С екипа на каталунците е двукратен шампион на Испания и е част от отбора, спечелил Шампионската лига през 2006 година.

Между 2000 и 2001 г. изиграва 6 мача за Бразилия. През 2004 г. получава испанско гражданство.

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Започва в треньорските щабове на Крузейро, Наутико и Ресифе в Бразилия. През сезон 2013 г. е част от щаба на Тите, който по това време води Коринтианс. След това се премества в италианската Серия А като помощник на Роберто Манчини начело на Интер. В Милано остава до лятото на 2016 г., когато легендата на Италия напуска "нерадзурите".

Следващите 3 години (до 2019 г.) отново работи под ръководството на Тите, който вече ръководи бразилския национален отбор. През 2019 г. получава първото си назначение като старши треньор, поемайки френския Лион. Кошмарният старт на "хлапетата" в първенството обаче коства поста на Силвиньо още преди края на есенния сезон.

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През февруари 2021 г. се завръща в родния Коринтианс, този път като старши треньор. Остава на поста малко повече от година, когато е уволнен след поредица от слаби резултати.

В началото на 2023 г. застава начело на албанския национален отбор, където постига първите сериозни успехи в кариерата си като старши треньор. Под неговото ръководство "соколите" правят фурор в квалификациите за Евро 2024, като завършват на първо място в групата си, записвайки победи с 2:0 и 3:0 над смятаните за предварителни фаворити тимове на Полша и Чехия. Тези резултати се оказват достатъчни, за да гарантират на отбора второ участие на голям футболен форум след Евро 2016.

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Снимки: Gettyimages

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