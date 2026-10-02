Дъщерите на Илиян Филипов се сбогуваха с бизнесмена

Дъщерите на Илиян Филипов споделиха в социалните мрежи публикация, с която се прощават с баща си. Президентът на Ботев (Пловдив) беше убит в ранните часове на 30 септември (сряда).

Ето какво написа Николета Филипова в Instagram

"Скъпи тате...

Благодаря ти. Благодаря ти не само от мое име, а и от името на всички хора, на които някога си помогнал, подал си ръка или си се отзовал, когато са имали нужда.

Благодаря ти, че беше такъв човек.

Някои хора не те харесваха, други ти се възхищаваха, но малко хора наистина те познаваха. Малко хора знаеха какъв беше ти всъщност.

А ти беше човек, който винаги търсеше справедливост. Човек, който обичаше семейството си и приятелите си истински. Човек, който помагаше на всеки, който имаше нужда, без да очаква нещо в замяна.

Остави след себе си не просто спомени, а хора, на които си помогнал, ръка, която си подал, и добрина, която няма да бъде забравена.

За мен ти винаги ще бъдеш моят най-голям пример, моята опора и човекът, който винаги вярваше в мен. Ти беше човекът, който вярваше в мечтите ми дори в моментите, в които аз самата се съмнявах в тях. И правеше всичко възможно да ги превърнеш в реалност.

Благодаря ти за начина, по който ме възпита, за всичко, на което ме научи, и за човека, който съм днес. Знам, че голяма част от мен е такава, каквато е, заради теб.

Знам, че дори когато вече те няма до мен, ще усещам твоята подкрепа. Ще те нося в себе си — в думите ти, в уроците ти, в начина, по който гледам на света.

Ще ми липсваш страшно много. Ще ми липсва да ти разказвам за деня си, да чуя гласа ти, да те попитам за съвет. Ще ми липсва просто да знам, че си там.

И сигурно ще има дни, в които ще ми бъде много трудно. Дни, в които ще ми се иска само да те прегърна и за малко всичко да бъде както преди.

Но ще живея така, че да се гордееш с мен. Ще преследвам мечтите си и ще пазя всичко, което ми даде.

И когато постигна нещо, за което някога сме мечтали заедно, ще погледна към небето и ще си помисля за теб. Защото ще знам, че част от теб ще бъде с мен завинаги!

Обичам те, тате и винаги ще те обичам!

Благодаря ти за всичко.

Почивай в мир.

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