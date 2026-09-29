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Филипов: Притеснявам се за г-н Стефанов

  • 29 сеп 2026 | 16:43
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Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов коментира последното изказване на Венци Стефанов, който заяви, че строителят на “Колежа” явно не знае какво означава “SOS”. Филипов сподели, че сега не е моментът двамата да мерят Асен Чандъров и Кристиан Балов, тъй като и двамата са българи и защитават националната фланелка, а още тази вечер предстои нов мач на “лъвовете”.

Венци Стефанов: Илиян Филипов знае ли какво е "Eс-О-Ес"?
Венци Стефанов: Илиян Филипов знае ли какво е "Eс-О-Ес"?

“Г-н Стефанов, днес не е моментът да мерим Балов с Чандъров и да обясняваме кой бил „Лондон“, кой „Лом“ и за кого кой трансфер бил „другата страна на Луната“.

Националният ни отбор загуби от Люксембург, а още днес му предстои мачът с Естония. Точно в такъв момент подобни сравнения между две момчета от българския национален отбор не помагат на никого. Единственото, което могат да постигнат, е да внесат допълнително напрежение и негативизъм там, където точно днес са нужни спокойствие, увереност и подкрепа.

Балов е български футболист. Чандъров е български футболист. Когато облекат националната фланелка, няма значение единият дали е от Славия, а другият от Ботев. Това са нашите момчета и след една тежка загуба, часове преди следващия мач, последното, от което имат нужда, е ние, ръководителите на клубовете им, да ги противопоставяме публично.

Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов
Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов

А що се отнася до това кой клуб докъде може да трансферира футболистите си – нека припомним, че Ботев Пловдив трансферира Никола Илиев в Интер Милано. Без да подценявам Цървена звезда, мисля, че дори г-н Стефанов ще се съгласи, че Интер е достатъчно сериозен европейски клуб. Така че няма смисъл да спорим кой къде е трансферирал футболист и кой докъде може да стигне.

Днес има нещо много по-важно – България срещу Естония. Нека дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. За клубните закачки ще имаме достатъчно време след това.

А за прословутото „SOS“ вече започвам леко да се притеснявам за г-н Стефанов. Толкова често го повтаря, че оставам с впечатлението, че го сънува нощем и сутрин се събужда с „SOS“ на уста. Разбирам защо – все пак не е лесно да си собственик на любимия си клуб.

Успех на България тази вечер!
Днес всички трябва да бъдем зад националния отбор!”

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