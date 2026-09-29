Филипов: Притеснявам се за г-н Стефанов

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов коментира последното изказване на Венци Стефанов, който заяви, че строителят на “Колежа” явно не знае какво означава “SOS”. Филипов сподели, че сега не е моментът двамата да мерят Асен Чандъров и Кристиан Балов, тъй като и двамата са българи и защитават националната фланелка, а още тази вечер предстои нов мач на “лъвовете”.
Венци Стефанов: Илиян Филипов знае ли какво е "Eс-О-Ес"?
“Г-н Стефанов, днес не е моментът да мерим Балов с Чандъров и да обясняваме кой бил „Лондон“, кой „Лом“ и за кого кой трансфер бил „другата страна на Луната“.
Националният ни отбор загуби от Люксембург, а още днес му предстои мачът с Естония. Точно в такъв момент подобни сравнения между две момчета от българския национален отбор не помагат на никого. Единственото, което могат да постигнат, е да внесат допълнително напрежение и негативизъм там, където точно днес са нужни спокойствие, увереност и подкрепа.
Балов е български футболист. Чандъров е български футболист. Когато облекат националната фланелка, няма значение единият дали е от Славия, а другият от Ботев. Това са нашите момчета и след една тежка загуба, часове преди следващия мач, последното, от което имат нужда, е ние, ръководителите на клубовете им, да ги противопоставяме публично.
Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов
А що се отнася до това кой клуб докъде може да трансферира футболистите си – нека припомним, че Ботев Пловдив трансферира Никола Илиев в Интер Милано. Без да подценявам Цървена звезда, мисля, че дори г-н Стефанов ще се съгласи, че Интер е достатъчно сериозен европейски клуб. Така че няма смисъл да спорим кой къде е трансферирал футболист и кой докъде може да стигне.
Днес има нещо много по-важно – България срещу Естония. Нека дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. За клубните закачки ще имаме достатъчно време след това.
А за прословутото „SOS“ вече започвам леко да се притеснявам за г-н Стефанов. Толкова често го повтаря, че оставам с впечатлението, че го сънува нощем и сутрин се събужда с „SOS“ на уста. Разбирам защо – все пак не е лесно да си собственик на любимия си клуб.
Успех на България тази вечер!
Днес всички трябва да бъдем зад националния отбор!”