"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

Слушай на живо: Исландия - България

Националният отбор на България пристигна в Исландия. "Лъвовете" кацнаха в Рейкявик след полет, продължил около пет часа. Довечера нашите ще направят своята официална тренировка, а утре ще се изправят срещу домакините в третия си мач от Лига на нациите.

Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Срещата ще бъде дебют за Атанас Рибарски начело на "А" отбора. Досегашният селекционер на юношеския национален тим замени подалия оставка след нулевото равенство с Естония Александър Димитров.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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