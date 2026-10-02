Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 2145
  • 12
Слушай на живо
Слушай на живо: Исландия - България

Националният отбор на България пристигна в Исландия. "Лъвовете" кацнаха в Рейкявик след полет, продължил около пет часа. Довечера нашите ще направят своята официална тренировка, а утре ще се изправят срещу домакините в третия си мач от Лига на нациите.

Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор
Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Срещата ще бъде дебют за Атанас Рибарски начело на "А" отбора. Досегашният селекционер на юношеския национален тим замени подалия оставка след нулевото равенство с Естония Александър Димитров.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гиздол изгледал куп мачове на ЦСКА, подготвя подробен анализ за всеки играч

Гиздол изгледал куп мачове на ЦСКА, подготвя подробен анализ за всеки играч

  • 2 окт 2026 | 09:36
  • 1902
  • 3
Майкон: Сбъднах детската си мечта

Майкон: Сбъднах детската си мечта

  • 2 окт 2026 | 09:27
  • 2223
  • 4
Национал приема ЦСКА в директен сблъсък за върха при U15

Национал приема ЦСКА в директен сблъсък за върха при U15

  • 2 окт 2026 | 09:00
  • 614
  • 0
Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

  • 2 окт 2026 | 08:56
  • 6731
  • 6
Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

  • 2 окт 2026 | 08:40
  • 1014
  • 3
Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

  • 2 окт 2026 | 08:27
  • 4917
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 10408
  • 29
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 7923
  • 35
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 29487
  • 57
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 18061
  • 41
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7410
  • 0