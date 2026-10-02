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Локомотив (Пд) надви Арда с дебютни голове

  • 2 окт 2026 | 13:19
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Локомотив (Пд) надви Арда с дебютни голове

Локомотив (Пловдив) победи Арда в закрита контрола на "Лаута". "Черно-белите" спечелиха с 2:0 след голове на новите попълнения Юлиан Илиев и Антон Фасе.

Двубоят започна равностойно. В 29-ата минута "смърфовете" откриха резултата - центриране на Райън Ляйтън бе засечено от Юлиан Илиев за 1:0. До края на първата част пловдивчани имаха още шансове за попадение пред Ляйтън, Далил Али, Бурбан и Илиев.

В началото на втората част Арда пробва да застраши вратата на Локомотив чрез Кабов и Вутов, като Зовко бе на мястото си и спаси. "Черно-белите" имаха шанс за втори гол в 52-рата минута чрез Илиев, а малко след това и Бурбан стреля опасно. В 62-рата Антон Фасе се разписа за 2:0. В 80-ата минута удар на Георги Николов бе блокиран от Боян Милосавлевич.

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