Тестваха визуалните ефекти на стадион "Българска армия"

Официалната страница на стадион "Българска армия" във "Фейсбук" публикува видео, от което става ясно, че са проведени тестове на екраните, визуалните ефекти и другите технологични детайли на модерното спортно съоръжение в Борисовата градина. ЦСКА е все по-близо до завръщане в своя дом, като се очаква това да се случи най-късно до края на този месец.

ЦСКА тества новото LED осветление на "Българска армия"

"Екраните, визуалните ефекти и всеки технологичен детайл на стадион "Българска армия" са част от преживяването, което събира хиляди армейци в един ритъм.

Технологичната система позволява LED екраните и LED периметърът да излъчват различно съдържание едновременно, адаптирано в реално време според случващото се на терена.

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

Всяка графика и всеки визуален ефект се координират от технологичния център – мястото, откъдето съдържанието оживява на целия стадион. Повече от стадион. Домът на нашите деца", написаха от страницата на "Армията".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google