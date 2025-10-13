Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3084
  • 4

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов обяви официално, че е завел дело за клевета срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов. Причината е, че през миналата седмица босът на “белите” заяви, че емисари на “канарчетата”, близки до Филипов, са искали от футболисти на столичани да продадат предстоящия мач между двата тима. Последва престрелка между двамата бизнесмени в онлайн пространството, а сега ще се стигне и до дело.

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Ето официалното изявление на Филипов, публикувано в страницата на Ботев:

Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов!

В средата на изминалата седмица президентът на ПФК Славия - Венцеслав Стефанов, отправи изключително тежки обвинения, заявявайки в спортни медии, че “Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача”.

Венцеслав Стефанов направи подобни твърдения и след срамния за България мач срещу Турция в събота вечерта. Поведението на президента на най-стария столичен клуб е изключително неприемливо.

ПФК Ботев Пловдив е клуб със славна история и няма как да останем безучастни към подобни действия. Разбираме притеснението на г-н Стефанов от създалото се напрежение около столичното дерби с ПФК Локомотив София и волейболните похвати, които впечатлиха цяла футболна България.

Но жалкият опит да се измести фокусът от скандалния волейболен гол с въвличането на ПФК Ботев Пловдив в “купен мач” няма как да остане без последствия. Именно поради това Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов за отправените твърдения в медиите.

Всички помним случилото се на полуфинала за Купата на България през 2018 година с главно действащо лице съдията Станислав Ставров. Всички видяхме какво се случи и в края на миналия сезон във Враца. Призоваваме господин Стефанов да се съсредоточи върху собствения си клуб и да не се опитва да замесва ПФК Ботев Пловдив в изкуствени скандали.

Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов и да предприемат всички действия, за да се изясни истината в създалата се ситуация.

