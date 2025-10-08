Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов говори пред Sportal.bg във връзка с изказването по-рано на боса на Славия Венцеслав Стефанов. Според президента на "белите" емисари на "канарчетата" са се свързали с футболисти на Златомир Загорчич с искане да продадат предстоящия мач на "Колежа".

"Това е гнусна инсинуация! Дойде ми като гръм от ясно небе. Няма такова нещо! Искам да се свържа с Венци Стефанов и да разбера повече, защото някой сериозно го е подвел. Ние имаме и врагове в крайна сметка. Аз ръководя Ботев, в момента дори сме се събрали на оперативка, в клуба работим 73 души, в т.ч. футболистите и спортно-техническият щаб. Няма как някой да тръгне да прави подобно нещо! Казвам го категорично", заяви бизнесменът пред нашата медия.