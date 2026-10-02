Юноша подписа първи професионален договор с Марек

Марек обяви, че един от талантите, преминали през клубната школа - Николай Пляков, подписа своя първи професионален договор с клуба. Контрактът е със срок от три години и е поредното доказателство за последователната работа в развитието и изграждането на млади футболисти.

"Николай Пляков е футболист с изключително добри качества, характер и потенциал за развитие. Със своето постоянство, дисциплина, ежедневна работа и отдаденост към футбола той успя да привлече вниманието на треньорския щаб и ръководството на клуба.

Младият футболист вече получава все по-голямо доверие и възможност да се доказва на терена. В последните няколко официални срещи Николай Пляков бе част от стартовия състав, като с представянето си показа, че има необходимите качества и увереност да се конкурира на професионално ниво.

Представянето му и развитието му през последните години не останаха незабелязани и Николай вече попада в полезрението на редица футболни специалисти. За младия футболист това е важна крачка напред, но и голяма отговорност, която той има възможност да оправдае с още повече труд, амбиция и желание за развитие.

За ФК Марек е особена гордост да вижда свои юноши да извървяват пътя от клубната школа до професионалния футбол. Именно развитието на млади и перспективни футболисти е сред основните приоритети на клуба. Ръководството, треньорският щаб и всички в семейството на Марек пожелават на Николай здраве, увереност, много успехи и постоянство по пътя, който му предстои.

Вярваме, че с талант, труд и правилното отношение към футбола Николай Пляков има всички възможности да продължи своето развитие и един ден да стигне до най-високото ниво – да облече фланелката на националния отбор на България. Успех, Николай! Продължавай да мечтаеш, да работиш и да доказваш себе си!", написаха от клуба.

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